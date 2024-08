Iseliikureid arendav Clevon püüab kõrgkoolide abiga raskesõidukeid liiklusohutumaks õpetada

Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi koostöörobootika kaasprofessori Arun Kumar Singhi juhitav teadlaste rühm hakkab otsima tehisarupõhiseid viise, et kindlustada sellistes oludes isejuhtivate raskesõidukite tööohutus ja -kindlus. Singhi sõnul on eesmärk täiustada autonoomset tööd maaparanduses, metsanduses ja logistikas nii, et väheneks sõidukite kütusekulu ja keskkonnamõju, näiteks pinnasekahjustused. Projekti tulemusi rakendavad ettevõtluspartnerid, kelleks on rasketehnika juhtimissüsteeme arendav Soome ettevõte Novatron, Rootsi masinaehituse ettevõte Komatsu ja Viljandis iseliikurite arendamisega tegelev Clevon.