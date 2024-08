Kannatamatult ootavad ametnikud võivad varsti pakkima hakata. Viljandi vallamaja saab viimast lihvi

Viljandi vallavalitsus otsustas aastaid tagasi, et jätab linnas hooned maha ning renoveerib vana Viiratsi vallamaja. Praeguseks on Silindia Ehitus jõudnud järjega siseviimistluseni. Kord on ehitusel nii range, et ilma siniste kilesussideta ei maksa majja minna – äkki määrib ära!