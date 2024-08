Viljandi andis Prisma kauplusele rohelise tule

Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä ei vastanud kõigile Sakala esitatud küsimustele, põhjendades, et seda on veel vara teha. Nii ei avalda ettevõtte ka seda, millal võiks ehitus alata ning millal pood uksed lahti teeb.

«Prismal on tõepoolest plaanis avada kauplus Viljandis,» kinnitas ta. «Lubame, et kui kõik vajalikud toimingud on tehtud, siis saame anda rohkem informatsiooni. Saame öelda, et Viljandis on meil plaanis avada hüpermarket.»