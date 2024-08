Rubiini platsi ümberkujundajad saavad ajapikendust

"Siin on juba nii palju mesilasi, et pidin eile kaks tükki porilombist välja päästma," sõnas mittetulundusühingu Linnaelu eestvedaja Kristina Libe Viljandis kesk Rubiini platsi seistes. Hiljuti ilmusid seal asfaldile lillekastid ning edasine plaan on ajaga võidu joostes rajada lava, pingid ja varjualused kiigega.