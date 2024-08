Selgus kultuuriakadeemia vanemat osa remontiv firma

Vana hoone kolmandal korrusel on praegu pimedad koridorid, nende asemele tulevad ühistööpinnad ja koosolekuruumid. Pildil akadeemia haldusdirektor Reevo Maidla.

Viljandi kultuuriakadeemia andis oma kodulehel teada, et akadeemia peamaja vana osa rekonstrueerimistöid hakkab peatöövõtjana tegema osaühing Jaagor Grupp, kes tuli riigihanke võitjaks. Ehituse algus on planeeritud 1. septembriks ja valmis peaks see saama järgmise aasta 31. augustiks.