Päästjad on seitsme kuu jooksul välja sõitnud enam kui 15 000 korral

Seitsme kuu jooksul said päästjad veidi üle 15 000 ja demineerijad üle 950 väljakutse. Eelmise aastaga võrreldes on koormus olnud samasugune, natuke vihmasem suvi on ära hoidnud suured metsatulekahjud ja ka suuremaid torme ei ole õnneks olnud.

"Kui meid tabab mõni torm või muu suur sündmus, siis on vaja selle lahendamiseks palju ressurssi ja korraga. Näiteks tormide ajal on tihti palju väikseid sündmusi, mis aga võivad suure osa päästjatest ning tehnikast päevadeks või nädalateks lukku panna. Valmisoleku tagamine on seetõttu oluline ning me peame olema valmis väga keerulisteks ja mahukateks päästetöödeks," selgitas päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing.