Viljandi loomade varjupaiga ehitaja on selgunud

Läinud aasta alguses tegi linnavalitsus Viljandi, Põhja-Sakala ja Mulgi vallavalitsusele koostööettepaneku uue varjupaiga rajamiseks. Et raha nad ühiselt taotleda ei saanud, tegi seda Viljandi linnavalitsus. Ta küsis riigilt toetust liginullenergiahoone ehitamiseks.

Veebruaris sai linnavalitsus riigi tugiteenuste keskuselt kirja, et tema taotlus on nõuetele vastavaks tunnistatud ja rahuldatud. Toetus on 1 038 499 eurot, millele lisandub omavalitsuste omaosalus 30 protsenti. Selle maksavad omavalitsused vastavalt oma elanike osale maakonna elanikkonnast. Käesoleva aasta alguse andmetele tuginedes kannab Mulgi vald 16, Põhja-Sakala vald 17, Viljandi vald 30 ja Viljandi linn 37 protsenti omaosalusest. Prognoositud 500 000 asemel panevad omavalitsused hoone ehitusse 668 866 eurot. Ülejäänud raha tuleb toetusest.