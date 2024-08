Valla soov teed parandada pani omanikud mõtlema selle sulgemisele

Aime ja Aare Mäeorg on Viljandi vallas Koidu külas Tüma talus elanud 1991. aastast saadik. Umbes sama kaua on tee ka valla kasutuses olnud. Aastaid tagasi oli nende kodutee raskesti läbitav ning mööda seda sõitvad metsaveo- ja põllutöömasinad tõstsid tolmupilvi üles. Seepärast lasi pererahvas 50-meetrise teelõigu katta paekivikillustikuga. Pärast seda lõppes teel kihutamine. Pärast eelmist reedet, kui vald lasi kallata killustikule kruusa, on peremehe sõnul hakatud teel jälle kiiruskaitseid tegema ning ka tolmumure on tagasi.