Viljandi jäätisemeister kolis äri neljarattalisse ja lõi müügiluugi valla

Üle Eesti hinnatud käsitööjäätise äri omanik nimetab seda heldimusega Viljandi kaubamärgiks, siin aastaid tagasi avatud jäätisekohvik läks tema sõnutsi aga juba ammu loojakarja. Nüüd siis on asjalood sedasi, et pärast pikka otsingut on Viljandis koha leidnud Paulina käsitööjäätise auto: alates esmaspäevast ootab see nädala sees ostjaid lauluväljaku juures. Nagu Takkel naljaga pooleks ütles, teeb Paulina kõike ikka vastupidi: jäätisekohvik sai aastate eest avatud suisa vastu talve.

"Eile tegime luugi lahti ja inimesed tulidki. See vihm ka ei seganud neid. Küll nad tulevad. Alati on kõige tähtsam kohalolu," rääkis Takkel teisipäeva päeval rõõmsameelselt ning lisas, et kui just ei olda kambaga mõnel laadal, seisab see auto siin oma kohal seni, kuni jäätisega maiustada kannatab. "Nädalavahetuseti, kui on suuremad üritused, siis sõidame ringi – arved vajavad ju maksmist."