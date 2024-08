Eestlane olla on uhke

Eesti ajakirjandus ongi oma sportlasi silmas pidanud toetavalt. Inimestel on aga saavutusspordist mõistagi erinev arusaam ja nii võib sotsiaalmeedias ikka ja jälle näha kommentaare, et medaleid ei ole. Mitu medalit need kommenteerijad ise mõnel spordialal kaela on saanud? Maakonna tasemel? Kooli spordivõistlustel? Aga mida peab sportlane tegema, et olümpiale pääseda?