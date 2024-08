JUHTKIRI Üks sügelev mure

Et Uueveski basseinid saavad oma vee võrdlemisi pikast ojast, kuhu võib joosta nii eramajapidamiste kui ka põllumajanduse produkte, käibki vee väga hea kvaliteedi tagamine linnal üle jõu ning omal riisikol ujumine on ainus lahendus, mis jätab basseinid alles ning seejuures ei sea linnale kohustust vastutada vastutamatu eest. Iseasi, et need sildid võiksid olla väljas suuremalt ja info kättesaadav veidi laiemalt. Samas eks ole inimese enda asi veenduda, kas ta ujub ametlikus ujumiskohas. Kuigi üks Uueveski basseinidest on kenasti korda tehtud ning seal on muu hulgas hüppetorn, ametlike ujumiskohtade nimekirjas seda ju pole.