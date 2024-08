Noored saamid Mulgimaal: Eesti on toonekurgedega üleujutatud põhjamaa

Nii saame kui ka eestlasi Mulgi-, Võro-, Haanja ja Setomaalt esindavad selles projetis gümnaasiumiõpilased ja tudengid, kes on varem väikeste kultuuriruumide heaks juba midagi ära teinud. Konkursiga oli projekti välja sõelutud 14 noort. Norra saamid võeti partneriteks seetõttu, et Tartule lisaks on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnad ka Austria Bad Ischl ja Norra keskrannikul asuv Bodø. Tänavu juunis käisid Eesti esindajad Norras ning nüüd saabus saamide kord Eestit külastada. Asjaosaliste sõnul on koostöö kulgenud äratundmismomentide tuules.