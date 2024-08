Eestlaste ostujõu kasv nihkub valitsuse maksutõusude tõttu tulevikku

Viimase kolme aasta jooksul on hinnad statistikaameti hinnangul kasvanud umbes 40 protsenti, nii et Eesti jõuab oma 24-protsendilise käibemaksuga peatselt Euroopa kõige kõrgema käibemaksumääraga riikide hulka. Samal ajal on Eesti keskmine reaalpalk ja ostujõud Euroopa viimaste seas. Reaalse tunnipalga muutus 2019. aasta neljandast kvartalist 2022. aasta neljanda kvartalini oli selline, et Eesti oli oma reaaltunnipalga 9,6-protsendilise langusega uhkelt Euroopa punane latern. Samal ajal kerkis näiteks Leedus sama näitaja 7,1 protsenti. Reaalpalk näitab ostujõudu ehk seda, kui palju tooteid saab poest osta ja teenuseid tarbida.