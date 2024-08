GALERII Poolteist tuhat erivajadusega inimest lustis Viljandis koos Ott Leplandiga

"Meie laulupeo traditsioon sündis 15 aastat tagasi toonases Kernu hooldekodus elanike soovist koos sõpradega laulda," meenutas peo sünnilugu korraldaja, aktsiaseltsi Hoolekandeteenused juhatuse esimees Liina Lanno. "Lauljate ja tantsijate arv on aastatega kordades kasvanud ja nii ka osalevate kollektiivide ning vanade ja uute sõprade arv. See on pidu, mida oodatakse kogu aasta, sest rõõmu ja sära jagub siin lauljate ja tantsijate ning ka vaatajate silmadesse ja südametesse."