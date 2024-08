GALERII Kooli luigelaul vormistati meenutuste ja peoga

Kooli lõpupidu oli ühitatud kodukandipäevadega, mille ajal on Mõisakülas alati liikvel olnud palju selle pisikese linna praegusi ja endisi elanikke ja külalisi. Kui Mõisaküla kooli hiilgeaegadel 1970. ja 1980. aastatel oli seal õpilasi peaaegu 400, siis sel aastal oli lõpetajaid kolm. Juuni lõpus sai tööleping läbi kolmel viimasel õpetajal, üks neist oli klassiõpetaja, teine andis kehalist kasvatust ja kolmas õpetas muusikat.

Eelmisel aastal pensionile läinud klassiõpetaja Eha Ermits, kes laupäeval kooli fuajees vilistlasi registreeris, rääkis Sakalale, et tööd lõpetades oli tal klassis kolm õpilast. Ja kuigi kõrvalseisjatele võib tunduda, et pensionil olla on päris hea, kibeleb Ermits pärast aastast pausi tööle tagasi. Iseasi, kas seda tööd oleks kusagilt võtta.