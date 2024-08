ANALÜÜS Folgifestival lõi kontserdipubliku rekordi. Aga kui palju inimesi seal tegelikult oli?

Ainsa publikuarvuna öeldi nendes uudistes välja Trad.Attack!-i Teise Kirsimäe kontserdi oma, milleks hinnati omal ajal 7000 inimest. Kui palju oli kuulajaid neljapäevasel Puuluubi ja reedesel Trad.Attack!-i kontserdil, ei julge korraldajad täpsustada, tõdevad lihtsalt, et neid oli rohkem.

Eesti pärimusmuusika keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristjan Priks selgitas, et kõige selgem oli asi neljapäeval, mil väljavõetud käepaelte arv vastas üsna väikeste kõikumistega sellele, kui palju inimesi tegelikult festivalialale jõudis. Terve neljapäeva jooksul saabus festivalile 9000 inimest, mis on festivali neljapäeva kõigi aegade rekord. Kuna kell 23 alanud Puuluubi kontserdiga ükski teine ülesastumine ei konkureerinud, võib eeldada, et peaaegu kõik festivalialal olijad olid selleks ajaks ka lauluväljakul. Seda kinnitab Priksi sõnul ka turvateenistuse hinnang.