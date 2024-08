Viljandimaa üritused laupäeval, 10. augustil

Projekt Moonbach. Viiuldaja Azadeh Maghsoodi ja pianist Andis Paegle. Kontserdil segunevad Johann Sebastian Bachi looming ning muusika, mis on pärit esitajate kodumaadest – Iraani päritolu Azadeh toob endaga pärsia meloodiad ning Andis läti rahvaviisid. Kirglik viiul jutustab lugusid eredast kuust tumedas pärsia öötaevas. Teda saatvad elektroonilised helid viivad kuulaja kosmoseavarustesse ja kuu pinnale. See on ilma vahepeatusteta kulgev helide reis läbi muusikalise universumi.

Foto: Merlijn Doomernik