Mulgid jäid taaskord arenduskoja tegevjuhist ilma

"Endalgi mõru maitse suus, et neid tegevjuhte vahetub nii kiiresti," lausus juhatuse liige, mittetulundusühingu Uue-Kariste Külade Selts eestvedaja Peeter Arro ohates. Ta nentis, et viimastel aastatel on läinud üle kivide ja kändude.

Tegevjuhi kohalt lahkuv Siim Piirak sõnas, et põhjusi lahkumiseks oli mitu. Üks neist oli asjaolu, et ta pole Mulgimaa püsielanik, vaid elab praegu Pärnumaal. Piirak tõdes, et piirkondliku elu edendamise eest peaks hea seisma inimene, kes on kohalik. Tema juured on küll Mulgimaal Suislepas, kuid arenduskotta tööle tuli ta Hiiumaalt, kus ta oli Leader-grupi tegevjuht. Pärast kolimist Pärnumaale oli tal olemas Leaderi toetuste taotlemise kogemus, seetõttu oli ta Sakalaga vestelnute hinnangutel ka suurepärane kandidaat.