NÄDALA EHE ... on 9000 aastat vana

Kui see tundub uskumatult kauge aeg, siis tasub meenutada, et kõige varasemad teadaolevad inimasustuse jäljed on pärit 11 000 aasta tagusest ajast ning uhke merevaigust ripatsi kandja ja Pulli asula elanike vahele jäi sama palju aega kui meie ja Jeesuse Kristuse sünni vahele.