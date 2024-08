TRIIN LOIDE Juhivad robotid, loovad robotid, karistavad robotid

Niisiis lugesin võrdlemisi tähelepanelikult The Guardianis ilmunud uudist, mille pealkiri teatas otsekoheselt, et Argentina kavatseb hakata kasutama tehisintellekti, et ennustada tulevasi kuritegusid. Suudan hoobilt meenutada vähemalt ühte filmi, mis on täpselt sellise sisuga (2002. aastal linastunud "Minority Report", soovitan soojalt vaadata), ning mitut raamatut ja sarja (näiteks 2012. aastal linastunud Jaapani animasari "Psycho-Pass", soovitan samuti), mis seda teemat vähemalt puudutab. Artikkel tundus siiski asine ning pealkiri lihtsalt veidi sensatsiooniline, nagu nad kipuvad olema. Argentina president Javier Milei plaanid ei kuulu küll päris ulmefilmide valdkonda, vaid keeravad lihtsalt kõigele juba olemasolevale vindi korralikult peale: sotsiaalmeedia ja videokaamerate reaalajas jälgimine ja analüüsimine. Meilgi Viljandis on turvakaamerad olemas, tõsi küll, mitte keegi ei jälgi neid ning pahalaste öistest toimetamistest jääb salve enamasti arusaamatu pikslihämu.

Teadlaste, ajakirjanike, poliitikute ja aktivistide jälgimine ja analüüsimine on Argentinas samuti menüüs. Jah, arusaadav. Seal on võimul paremäärmuslik valitsus. Teadagi. Nende tööriistakast ongi selline. Lohutav tundub esialgu see, et õnneks ei ole tehisintellekt praegu sugugi taibukas, et teha päris kõike seda, mida Milei sooviks. Kui aga järele mõtlema hakata, ei ole see sugugi lohutav, sest küllap on kontrolli- ja jälgimishimuliste inimeste vastupandamatu soov tehisintellekt kasutusele võtta tugevam kõigist ratsionaalsetest arutlustest. Seejärel on aga enam kui tõenäoline, et süüdistusi hakkavad saama ning ehk ka vangi minema täiesti suvalised inimesed, kes tegid midagi, mis tehisintellektile ei meeldinud.