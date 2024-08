Laupäeva pärastlõunal on Jaska külas Kuusikumäe peoplatsil XV pärimuspidu Viljandimaa virred, kus lauldakse regilaule, tantsitakse pärimuslikke tantse ja mängitakse laulumänge. Kavas on õpitoad ja näidatakse rahvarõivakomplekte.

Üks ettevõtmise alustalasid on Viljandi muuseumi etnograafiakogu kuraator Tiina Jürgen, kelle maa peal peopaik on, aga virrede peakorraldaja on Suure-Jaani kultuurikeskus.