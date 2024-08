Kui õhuniiskus paneb särisema

6hunesseq (võru keeles õhunesseq, õhuniiskus) on pärimusmuusika ansambel, kes esitab rahvakoraale. See on üsna omalaadne kombinatsioon ning seda on näha juba instrumentide valikust. Hiiu kannel koos oreliga võib tunduda väga ootamatu, aga kui Hiiu kannel sobib juba Eurovisioonile, siis sobib ta kuhu tahes. Ansamblisse kuuluvad Greta Liisa Grünberg (laul, Hiiu kannel, löökpillid), Marion Selgall (laul), Kaisa Kuslapuu (orel) ja Maria Mänd (Hiiu kannel, viiul). 2022. aastal võitis 6hunesseq rahvamuusikatöötluste festivalil Mooste Elohelü peapreemia ja festivali patrooni Ingrid Rüütli auhinna ning valiti ühtlasi publiku lemmikuks. Järgmisel aastal esines ta Viljandi orelifestivalil ja pärimusmuusika festivalil ning folgifestivali etteaste oli ehk isegi pisut ootamatult selle muusikapeo üks enim hinnatud ja kõneainet andnud kontserte. Mis on tegelikult ütlemata tore, sest hoopis teise suunitlusega kollektiivi Lonitseera liider Kaisa Kuslapuu on ühes intervjuus öelnud, et üks koosluse kogunemise ideid oligi plaan esineda Viljandi pärimusmuusika festivalil oreliga. Festivalil olid nad ka tänavu.