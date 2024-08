Veevõtukohtade pärast on ametnike uste taga pikad järjekorrad

Vallavanem Alar Karu sõnul paneb vald veevõtukohtade rajamisse igal aastal 30 000 eurot. "Nende rajamiseks on meil järjekorrad ukse taga," nentis ta ja lisas, et vald üksinda lihtsalt ei jõua igale poole neid selle raha eest rajada. Heaks näiteks tõi ta Sinialliku, kus kogukond kogus poole rahast ning vald toetas teise poolega ning praeguseks on seal veevõtukoht olemas.