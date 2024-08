Kohalik kudumistsehh ootab jõuluimet

Osaühing Woolish Knitting pakub lambavillast kodusisustustooteid ning kootud naiste- ja meesterõivaid. Ettevõtte juhi Anna Siimu sõnul on ärikingitused sellel aastal 40 protsenti kukkunud. Kuid samas on need moodustanud ka 40 protsenti kogutulust. Ülejäänud tulust 20 protsenti on tulnud toodete müügist Saksamaal ning 40 protsenti on olnud Eesti tarbija panus.