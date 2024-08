Esimest korda välisriiki metsatulekahju kustutama sõitvate Eesti päästjate seas on abiväge ka Viljandimaalt

Mõlemas meeskonnas on 20 liiget ning kohapeal ollakse kaks nädalat. Esimene vahetus töötab riigi keskosas Castilla-LaManchas 16. augustini, teine loodeosas Galicias 15.–31. augustini. Mõlemad piirkonnad on mägised ning Galicia on ühtlasi üks Hispaania metsarikkamaid piirkondi.