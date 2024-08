PRIIT PÕLLUMÄE Oleme vaesuv perifeeria, aga mitte kedagi ei huvita?

Konjuktuuriinstituudi värskelt esitletud majandusülevaade võttis aga kokku viimase aja ja lähituleviku perspektiivi: muutume muu Euroopaga võrreldes aina kallimaks riigiks. Ning see tendents jätkub, sest juba hiljutine kahe protsendi suurune käibemaksu tõus andis arvestatava panuse hinnatõusu kõrgemal hoidmisesse. Seda on kinnitanud paljud ökonomistid ning ka Eesti Pank. Eelseisev uue valitsuse täiendav käibemaksu tõus kahe protsendi võrra ei ole kuidagi erineva mõjuga – muutume veelgi kallimaks. Sellele on juba palju viidatud, aga otsustajaid see seni kõigutanud ei ole.