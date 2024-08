ABIPALVE Armastusega rajatud kodu hävis sekunditega

"Ausalt öeldes on kogu meie elu pea peale pööratud ja hetkel ma ei tea isegi, kus mu pass ja telefonilaadija on," nentis Madi nädal pärast õnnetust Sakalale juhtunust rääkides. Kogu majast välja toimetatud kraami on pere paigutanud garaaži ja laopinnale. Paar magab hoovis vagunelamus. Ta sõnas, et kolida ja samal ajal majas remonti teha on enese ületamine. Tööd teha ta oskab, aga tema sõnul jääb lihtsalt aega ja raha väheseks.