ELERIN TETSMANN Röögib, sõimab, lõhub asju ja lubab ära tappa. Nii sünnib negatiivsus

Ma ausalt ei otsi TikTokis selliseid ekstreemsusi, kuid veebipolitseinikuna tuleb mul niisuguste asjadega tegemist teha. Oma postkasti jõudvate murekirjade põhjal jään enda kunagise väljaütlemise juurde, et TikTok on kiusukeskkond, kus käiakse end negatiivselt laadimas, misjärel elatakse end sealsamas sageli täiesti võõra inimese peal välja.

Otse-eetri kommentaariumis kirjutatakse ikka tõelisi rõvedusi ning parastatakse laivitegijat, kes on jaganud valusaid mälestusi või teinud juttu lähedase inimese kaotusest. Tiktokkerid on selliste kommentaaride kustutamiseks palunud appi vabatahtlikke moderaatoreid, kes solvangud kiiresti kustutaks ja nende kirjutajad blokeeriks, kuid alati ei saa nood kohe jaole ning teinekord on inetut sodi seal kilomeetrite kaupa.