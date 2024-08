Andres Sutt Me liigume Euroopa viie rikkama riigi poole

Ometi on meil enam kui üks põhjus näha teistsuguse, enesekindlama Eesti pilti. See on tahtmise ja suure pildi nägemise küsimus.

Tööturg püsib endiselt tugev, palgad kasvavad. Pankade laenukvaliteet on väga hea. Suurinvesteeringud tulevad Eestisse. Eesti on Euroopa Liidu innovatsiooniindeksit silmas pidades taas tugevate innovaatorite seas. See pilt näitab meile tugevat ja konkurentsivõimelist majandust. Meil on aeg taas leida enesekindlus nii endi sees kui ka ühiskonnana.