Sumedad õhtud meelitavad loodusesse vereimejatest ja sajust hoolimata

Valge-toonekured ei tee kahejalgsetest väga välja, kui nood just nende poole ei vaata. Et olin toda rohu keskel seisvat isendit pikemat aega jälginud, otsustas ta suled kuivemaks soputada, vaikselt taanduda ja toiduotsingut jätkata. Selle ajaga olin ma ise peaaegu sama läbi vettinud kui kurg väljal. Nii õhk kui vihm olid soojad. Kui jätta kõrvale söödikud ja sajud, on enamik suveõhtuid olnud meeldivalt sumedad. Oleks patt mitte lubada endale mõnda õhtust käiku, nautimaks meie üürikest suve.



Suve lõpuspurti kuulutavad juba apelsinikarva pihlaka­kobarad. Minu silmad pole kunagi varem juulis näinud nii tumeoranže pihlakaid ja neid marju märkab tänavu pea­aegu igal pool, muu hulgas hõredamates metsades ja jõekallastel. Olen mõne suhu pistnud ja päris küpsed need veel pole, aga ega see linde takista. Et rästastel on tühjendada ka punase sõstra põõsad ja mustikapuhmad, pole suurt liiklust pihlakate ümbruses veel märgata. Küll nad jõuavad.



Ohakalind otsib niidulapilt seemnepalu. Foto: Karl Adami





Tavapäraselt olen juuli lõpus ja augusti algul asunud pügama õuele jäetud niidulappe. Enamik neist on toitainevaesel liivasel maal, sestap ei pea ma pelgama, et seal rohi õlgadeni ulatuks ja täituks angervaksa või seaohakaga. Pikalt on neil niidulapikestel pidevalt pügatava muru keskel rohkelt õieilu ja putukaelu. Mida aasta edasi, seda mitmekesisemaks need alad on muutunud. Seal esindatud taimede sekka on ilmunud ka eri liiki käpalisi. Ńeid niidulappe tuleb sellegipoolest üks hetk pügada.



Olen märganud, et viimasel paaril nädalal tunnevad nende alade vastu suurt huvi kanepilinnud ja värvikireva sulestikuga ohakalinnudki, kes on valminud seemnete jahil. Õieilu on juba väheks jäänud ja rohelised lapid on kuldseks värvunud, aga et paljudel kanepilinnupaaridel on endiselt pojad toita, lükkan heaga nende alade pügamist edasi.