Suure-Jaani üheksas hoovis tuleb taaskasutusmüük

Ettevõtmise peakorraldaja on Põhja-Sakala kultuurikeskuse juht Aire Levand, kelle sõnutsi hakatakse laupäeval koduhoovides ja tagaaedades müüma asju, mis endal ja tuttavatel üle on jäänud. "Tore, et inimesed on nõus rahvast oma õue lubama. Samas on neil hea: nad ei pea asju kuhugi kaugemale kirbuturule viima," kõneles ta.