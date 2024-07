Untsakad viib metsavendade laulud nende sünnikohtadesse

Tuuri mõte tuli Untsakate liikme Jaanus Jantsoni sõnul juba tükk aega tagasi Kihnu saarel. Siis mõeldi, et tuleks metsavendade laule salvestada vabas õhus, et kõik looduse helid ka peale jääks. Sellest koorus idee korraldada ülesastumisi metsavendade võitluspaikades. Et ei unustataks nende vaprate meeste ja naiste vastupanu punavõimudele, soovisid muusikud neile lauldes au avalda. Eerik-Niiles Krossi ja teiste abiga on arhiividest üles leitud hulk ajaloolisi viise, mis konsterdil esitamisele tulevad.