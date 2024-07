JUHTKIRI Haigus sihikule

Praegusel juhul ei ole tegu tavalise jahipidamisega ning küsimus ei ole lõbus, õilsates reeglites ega loomadele pääsemisvõimaluse andmises. Selleks et sigade Aafrika katku levikut pidurdada, selle kolded välja juurida ning takistada haiguse levimist sigalatesse, mis tooks tõesti kaasa tapatalgud, tuleb metssigade arvukust piirata. Ning kõige paremini on võimalik seda piirata siis, kui jahimehed saavad oma tööd teha kõige efektiivsemalt.

Praegu ei olegi vaja, et loomal oleks pääsemisvõimalus, sest eesmärk on ta kiiresti kätte saada. Kätte saada enne, kui ta nakatub või jõuab nakkust edasi kanda. Naaberriikides on olukord juba kehv ning sigade Aafrika katk levib ka meie metsades. Lätis on seda diagnoositud neljas sigalas ja rohkem kui 700 metsseal, Leedus samuti neljas sigalas ja ligi 600 metsseal. Meil on leitud mõned nakatunud metssead, ent sigalad, ühtlasi meie toidulaud, pole õnneks veel kannatada saanud. Kui efektiivseid abinõusid tarvitusele ei võeta, oleme varsti samas seisus nagu teised Balti riigid.