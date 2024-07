Eesti rannakäsipallimeistrid selguvad Viljandi järve ääres

"Ma ei oskagi pakkuda, mis põhjusel ei ole just ulmelist aktiivsust viimastel aastatel olnud täiskasvanute seas. Aga positiivse poole pealt võib öelda, et mingi asi neid siia Viljandisse tõmbab: meestest tuleb siia kaks uut võistkonda," rääkis Koks. "Esimesel kahel etapil ei olnud ühtegi naiste võistkonda, Viljandisse tuleb neid vähemalt kolm. Nii et kui muud ei ole, siis vähemalt see on positiivne, et tahetakse Viljandisse mängima tulla."