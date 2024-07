Rohkem kui 300 sordiga Nõrga talu kutsub flokside õitsemispeole

Floksinäitus, mis on Nõrga talu suve tippsündmus, saab tänavu 3. ja 4. augustil teoks 12. korda. Ühtlasi on avatud kodukohvik, kus pakutakse mitme riigi traditsioonilisi hõrgutisi.

Krista Kukk rääkis, et näitusel näevad inimesed paljusid floksisorte, võivad nõu küsida ning uusi sorte kaasa osta. Lisaks on nad igal aastal saanud välja valida oma lemmiksordi. Talu floksikollektsioonis on üle 300 sordi, õitsemine algab juuli esimestel nädalatel ja kestab septembrini ning tipphetk on augusti esimestel nädalatel.