Gren ostab Viljandi kaugkütteettevõtte Esro

Aktsiaselts Esro on energiaettevõtte, mis tegeleb peamiselt soojusenergia tootmise, jaotamise ja müügiga Viljandi linnas ning Viljandi valla Jämejala külas.

Greni Eesti piirkonna juht Margo Külaots ütles pressiteate vahendusel, et Viljandi on ilus ja arenev linn ning firma eesmärk on pakkuda Viljandile usaldusväärset, soodsat ja mugavat soojusenergiat, kuid tulevikus ehk ka kaugjahutust.