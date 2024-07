Aasta lind tõmbab tähelepanu kellale

Ornitoloogiaühingu andmeil leiab juba laekunud lugude hulgas väga toredaid meenutusi. Näiteks teatas Anne Kalda, et 1890. aastal valminud ja Peterburi eestlastele kuulunud kell kolis Eestisse 1917. aasta revolutsiooni ajal, kaotades teekonnal oma käbikujulised pommid. Meistrimehest vanaisa tegi kellale uued pommid ja kellakägu kukkus kokku sada aastat.

Tiiu Sepp kirjutas, kuidas tema südame võitis üksik käokell vanakraamipoes: «Maksis 6000 krooni, mis oli mu kolme kuu palk. Käisin seda kolme kuu jooksul kolm korda vaatamas, kas on ikka alles. Oli. Kuna ta oli täiesti korras, tõin ta koju.»

Käokelladel on sageli erilised suhted neis kodudes kasvanud laste ja loomadega. Käokellade loenduse eesmärk on teada saada, milliseid käokelli Eesti kodudes leidub ja missugune on nende lugu. Linna või valla täpsusega moodustub Eesti käokellade kaart.