Kultuurimaja libakonto teatas järvepeo pileti võitjatest, aga loosimine alles tuleb

Libakontol anti esmaspäeval teada kahest võitjast ja paluti neil registreeruda aadressil suure-jaani-kultuurimaja.myfreesites.net. Ühtlasi oli kirjas, et kui nood seda võimalust ööpäeva jooksul ei kasuta, tühistatakse võit. Seda postitust märganud, hoiatas Aire Levand kohe, et tegemist on libakontoga. Ta teatas juhtunust Facebookile ja soovis, et petukonto kustutataks. Samuti rõhutas ta, et keegi ei klõpsaks libakonto lingile ega paneks kirja oma andmeid, juhul kui neid küsitakse.