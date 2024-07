Erivajadusega inimesed tulevad peole

Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeo korraldaja on aktsiaselts Hoolekandeteenused, mis on viimastel aastatel ehitanud kogukondadesse väikesed perepõhise elukorraldusega kodud psüühilise erivajadusega inimestele.

«Erivajadusega inimestele on see pidu aasta oodatuim sündmus, kus on neil võimalik kogukonna tegemistesse oma panus anda ning linnarahvast rõõmustada,» lausus korraldaja Reet Asmer pressiteate vahendusel. «Peole kaasa laulma ja melu nautima on oodatud kõik inimesed. Kindlasti tasub tulla kogu perega, sest viieteistkümnendat korda saab maa elurõõmust tõeliselt kajama lauldud ja tantsitud.»