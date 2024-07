Abja spordikeskusele otsitakse juhti

Enne vallavanema kohale asumist juhtis Imre Jugomäe ise seitse aastat Abja spordikeskust. Kooli juurde kuuluvas hoones on moodne spordisaal, jõusaal ja veekeskus. Uue juhi tähtsaima omadusena nimetas Jugomäe tahet keskust arendada ning olla külalislahke, et inimesed leiaksid sinna tee ja tunneksid end olevat alati oodatud. Lisaks tuleb uuel juhil kasuks tehniline taip, et korras hoida tehnosüsteeme, mida on üsna palju. Õnneks on keskuses ametis ka väga tubli hooldusmeister.

Jugomäe sõnas, et spordikeskus on alates selle loomisest 12 aastat tagasi kenasti toiminud ning sellest on saanud piirkondlik spordi- ja vabaajakeskus. Seal on ka kooli kehalise kasvatuse tunnid ja treeningud. Ilma suuremate raskusteta suudeti läbi tulla koroonapiirangute ajast, mis tõi asutusele rahalist miinust. Kristi Tammisti tööd hindas Jugomäe heaks. Tänu sellele, et ta on hea projektikirjutaja, saadi keskuse juurde euroraha toel välijõusaal.