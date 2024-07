JUHTKIRI Uus hingamine vanale kohale

Laululavale uue hingamise andmine oligi seljataha jäänud folgil ehk kõige tähelepanuväärsem. Ühest küljest oli see otsus igati loomulik, sest laululava on ju festivali alal ja eks vähesel määral ole seda ka varem kasutatud. Teisalt on seni olnud tundmus, et seal võib vaba ja sundimatut folgivaimu vähemaks jääda kui lossimägedes. Aga tegelikult töötas laululava imehästi ning kes meenutada suudab, siis kunagi asus seal ju nõndanimetatud roheline lava ning see oli üks folgi keskpunktidest, kus kas pingile või nõlvale maha istuda, toidutänavalt võetud toitu süüa ning kontsertide vahel sõpradega juttu ajada. Ning kui ajas veel kaugemale tagasi minna, siis võib ju öelda, et see on lausa naasmine juurte juurde: kõige-kõige esimene folgilava asus enam kui kolmkümmend aastat tagasi just nimelt laululaval.