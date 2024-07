Saarepeedi kooli töötajad pole direktorit halvas valguses näitava uurimistööga nõus

Sakalale ühise kirja saatnud viis õpetajat, kelle nimed on ajalehele teada, on seda meelt, et nii direktorile kui õpetajatele, kes järelevalve tegemiseks komisjoni ette kutsuti, on liiga tehtud.

Õpetajaid pani aga väga imestama, et neilt nõuti aru, miks on koolijuht maksnud neile lisatasu. Palgateatisest nägid nad küll, et neile on lisaraha makstud, aga mille eest täpselt, seda teatises ei ole. Küll aga on sellekohane info käskkirjas, mille koolijuht kord kuus vallamajja saadab. Seega peaks õpetajate arvates olema vallavalitsuse ametnikel lisatasude kohta rohkem infot kui töötajatel. «Üks asi on see, et makstakse tehtud lisatöö eest, aga on ka võimalik, et lisatasu saab väga hästi tehtud töö eest,» arutles üks töötaja.