Ujumisklubi juht Eesti sportlase finaalipääsust: see on ikka kõva saavutus!

17-aastane Eesti ujuja Eneli Jefimova kirjutas Pariisi olümpiamängudel pühapäeva õhtul ajalugu, pääsedes esimese Eesti naisujujana 100 meetri rinnuliujumises finaali. Täna õhtul selgub, mis on võimsas hoos Jefimoval veel varuks, aga üks mis kindel: 17-aastane on võrdsena maailma kaheksa tipu seas. Nagu meie maakonna ujumisklubi Karksi Sport eestvedaja Jaak Israel ütleb, on see kõva saavutus.