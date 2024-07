Päästeamet: varu toitu, lae telefon ja küsi vanemate kaasteeliste järele

Kuigi tormid ei ole Eesti ilmastikus midagi enneolematut – neid oli, on ja tuleb ka edaspidi, pangem siiski tähele, et teatud ettevalmistused oleksid algava raju eel kasulikud. Viljandi folgi korraldustoimkond andis ühtlasi teada, et võimaliku ohu vältimiseks suletakse pühapäeval lasteala ja käsitööala kell 18. Glämping kolitakse maadluskeskusesse, telkla spordihoonesse.