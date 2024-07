Kaubanduse grand old man tõstab müüjate palka igal aastal

Esimene jälg Priit Aulest tuli välja 1964. aasta Jõgeva lehest. Nimelt kirjutas tollane rajoonileht Punalipp 1964. aastal, kuidas 9. mail oli Kaarepere 8-klassilise kooli õpilaspere kogunenud saali, et tähistada looduskaitsepäeva. "V klassi õpilased istutasid aeda puid, põõsaid ja lilli. Pärast teisi töötasid veel mitu tundi Priit Aule, Jaan Veedla ja Viktor Tšigin," seisab lehes.

Praegu 72-aastane Aule tunnistas, et 60 aasta tagust maikuud ta ei mäleta, aga Kaarepere koolis käimist küll. "Elasin koolist mõne kilomeetri kaugusel. Isa oli kohalikus sovhoosis peaagronoom ja ema arveametnik. Tegelikult oli isa pärit Suure-Jaani kandist, on maetudki sinna, ja ema kaks venda elasid Viljandis. Eks see oli aeg, kui rändasin koos vanematega. Põhikooli järel läksin Jõgeva keskkooli ja pärast seda otsejoones Tartu riiklikku ülikooli," meenutab Aule.