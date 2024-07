SAKALA LAVA: Õige mitme nulliga lõppev summa aitaks Viljandisse rajada parmupillispaa

"Välismaa pärimusmuusika inimestega rääkides selgub, et kõik on kadedad," kinnitas Marko Mägi. "Sellist asja pole kusagil nagu meil. Meil on Viljandis näiteks pärimusmuusika keskus ja siinsamas linnas saab omandada ka pärimusmuusika kõrgharidust. See pole maailmas üldse mitte tavaline!"