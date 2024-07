​Täna 55-aastaseks saava Ando Kivibergi sõpradel on palju lugusid, mida ilmarahvale ei räägita, vaid meenutatakse väiksemas seltskonnas kokku saades õllekannu taga. On aga neidki, milliseid on varem räägitud, ja laiemalt veel rääkimata lugusid.