Keskkonnaagentuur ennustab pühapäeva õhtuks tugevat vihmasadu

Keskkonnaagentuur märgib ühismeedias, et saabuva ööpäeva ilma peamiseks märksõnaks on tugev vihmasadu, mis jõuab Eesti lõunaossa pühapäeval pärast keskpäeva. Orienteeruvaid sajuhulkasid millimeetrites on näha mudeli animatsioonil ning need küündivad mitmel pool oluliselt üle 50 millimeetri.