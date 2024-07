Tänavapimedust ei tekitanud omavalitsuse huvi raha kokku hoida, vaid elektririke

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalovi sõnul oli tegu lihtsalt rikkega, mille eest vastutab aktsiaselts Viljandi Veevärk. "Põnevaid vandenõuteooriaid, kuidas linnavalitsus festivali külastajaid tüssata soovib, on lõbus arendada," seisab endise linnavalitsuse liikme Gert Elmaste postituse all olevas kommentaariumis.

Kommenteerijate seas levib samuti pahameel, sest auklikel ja pimedatel tänavatel liikumine on nii jalakäijate kui ka auto- ja tõuksijuhtidele ohtlik. Mõni pakkus välja, et pimedus oli tehtud lausa meelega, et folgi valgus ja tulukesed oleksid eriliselt kaugele paista.