Folkijatele bitte ja baite ei jagu. Viljandis on nutiseadmete kasutajaid lihtsalt liiga palju

Kui tuhanded inimesed olid neljapäeva õhtul Viljandi folgifestivali alale jõudnud, avastasid nad, et telefonide andmeside kiirus on muutunud peaaegu olematuks. Teenusepakkujad nendivad, et mure põhjuseks on klientide suur hulk festivalil ning lossimägede puud ja pinnavormid. Olukorda kapitaalselt parandada pole võimalik.